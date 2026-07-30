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Ultrasound
L12-5 38 for ClearVue Transducer
L12-5 38 for ClearVue Transducer
Broadband linear array transducer
Ultrasound
L12-5 38 for ClearVue Transducer
Broadband linear array transducer
Ultrasound
Learn more about the Philips L12-5 38 broadband linear array transducer in the specification table below.
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Broadband technology
12 - 5 MHz frequency range
Linear array type
Specifications
Specifications
Technology
Broadband
Number of elements
192
Frequency range
12 - 5 MHz
Array Type
Linear
Applications
High resolution superficial applications including small parts, breast, vascular, pediatric and musculoskeletal
Biopsy capable
Yes
Image Fusion Navigation capable
No
Disclaimer
Available in select countries. Please consult your Philips representative for further details.
Philips - L12-5 38 for ClearVue Broadband linear array transducer - Philips